Roma, si fingono top manager e truffano banche ed enti: cinque arresti

L’indagine, avviata nel mese di gennaio 2018 dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, scaturisce dalle denunce presentate da due ex manager ed ha permesso di individuare un collaudato sodalizio criminale operante sul territorio nazionale.

Le vittime sono tutti ex manager di importanti aziende ed enti pubblici italiani per conto dei quali gli indagati hanno richiesto finanziamenti, mutui, cessioni del quinto e cambio ufficio pagatore per centinaia di migliaia di euro.

A riscontro dell’attivita’, sono stati gia’ eseguiti 3 arresti in flagranza di reato e 5 persone sono state denunciate a piede libero per i reati – a vario titolo – di truffa e falso. Grazie anche alla collaborazione dell’Inps, sono stati recuperati e restituiti: 24.000 euro, derivanti dalle pensioni delle vittime, che erano stati dirottati su un conto corrente tedesco;

un’autovettura Fiat 500 L del valore di euro 15.000, acquistata mediante la sottoscrizione di un finanziamento con documentazione risultata falsa. I carabinieri sono riusciti anche ad impedire l’acquisto di merce (1 televisore, 1 playstation e 1 iPhone) presso un esercizio commerciale di Roma per un valore di 3 mila euro, mediante il tentativo di accensione di un finanziamento.

“Personalita’ particolarmente inclini al delitto”. A scriverlo il gip della Capitale, Mara Mattioli, nell’ordinanza di custodia cautelare con la quale ha disposto l’arresto di cinque persone accusate, a vario titolo, di truffa, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e sostituzione di persona. In particolare, sottolinea il giudice, dalle indagini emerge un “quadro allarmante di una pluralita’ di soggetti costantemente dediti alla falsificazione di documenti, attuata dopo aver ottenuto abusivamente i dati di persone che percepiscono pensioni elevate, da dipendenti pubblici che in virtu’ del ruolo ricoperto hanno accesso alle banche dati, attraverso i quali realizzano truffe di rilevante entita’, che vivono abitualmente dei guadagni di tale attivita’ illecita, considerandola un vero e proprio lavoro, alla stregua di un’attivita’ commerciale lecita”. “Tale attivita’ – continua il gip – assai cospicua e soprattutto quotidiana, fa parte della vita degli indagati, e la continua disponibilita’ da parte loro di nominativi di ‘pensionati d’oro’, di documentazione falsa, la loro successiva utilizzazione per la commissione di una molteplicita’ di truffe, l’uso di collaudate tecniche di reperimento di dati e di documenti, di apertura di conti correnti su cui vengono fatte confluire somme di denaro, i profitti realizzati, sono sicuri indici di personalita’ particolarmente inclini al delitto”, conclude il giudice Mattioli.