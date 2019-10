Turisti australiani gettano liquido in Fontana Trevi a Roma: arrestati

Tre turisti di nazionalita’ australiana sono stati arrestati questa notte dalla Polizia Locale della Capitale a Fontana di Trevi con l’accusa di ubriachezza molesta, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a rifiuto di fornire le generalita’. Ad uno di loro e’ stata contestata anche la violenza e minacce ai danni di un agente. I

turisti erano stati appena richiamati da una pattuglia del I

Gruppo Centro, in servizio di vigilanza sulla piazza, a non sedersi sul bordo della fontana quando, improvvisamente, uno di loro ha iniziato a versare un liquido all’interno della vasca per poi gettare a terra il bicchiere che la conteneva.

Gli agenti sono riusciti a bloccare subito due uomini, di 44 e 50 anni, mentre una donna ha cercato di darsi alla fuga nascondendosi in un bar, dove poco dopo e’ stata intercettata. I fermati, dopo essersi rifiutati di declinare le proprie generalita’, hanno insultato e minacciato gli operanti, mantenendo un atteggiamento aggressivo anche nelle fasi successive di accompagno presso il Comando e durante le procedure di fotosegnalamento, nel corso delle quali uno di loro ha tentato di colpire un agente. Per i tre turisti e’ scattato l’arresto ed in queste ore si sta svolgendo, presso le aule giudiziarie di piazzale Clodio, il processo con rito direttissimo. Nei confronti della donna, A.G. di 27 anni, sono state inoltre elevate sanzioni pari a 900 euro, oltre all’applicazione del DASPO, per inosservanza delle norme poste a tutela dei monumenti e delle fontane, come previsto dal regolamento di polizia urbana.