Zingaretti frena sulle dimissioni di Raggi (che tanto non le darà mai) e guarda ai futuri accordi con i 5 Stelle

“Huston abbiamo un problema” che non è tanto quello di una coalizione di governo litigiosa come quella del governo giallo verde con Salvini (e forse più anche grazie al provvidenziale ingresso di Renzi che ce mancava proprio). In fondo questo conflitto perenne di bassa lega (appunto) è l’esempio tombale di una classe politica (tutta) che pensa più ai voti che all’interesse generale, almeno fino a quando il cigno nero (l’evento imprevisto) li costringerà al voto anticipato consegnando il Paese alla destra trazione Salvini.

Allora con i 5stelle ridotto al 15%, il Pd un po di più e Renzi ai limiti della soglia di sbarramento con l’attuale legge elettorale, si accapiglieranno sulle responsabilità (anziché unirsi) e magari sarà lo stesso Grillo (più che “elevato” “rasotera”) a meditare il fallimento dell’esperienza Giallo/Rossa con un vaffa stratosferico a Di Maio e soci.

Meno male che nel frattempo a sinistra ci sono dei duri e puri, sostenuti dal gruppo Repubblica in cattive acque, che lavorano per la fine del governo Conte, forse per prepararsi a salire in montagna, magari nelle Langhe dove, oltre alle tradizioni partigiane, il vino è pure buono.

Ma tiremm innanz, come disse il patriota milanese (che non era ancora leghista nel 1851) prima di essere fucilato dagli austriaci. Perché il “problema” non ce l’ha Huston, ma Nicola Zingaretti proprio nelle terre del Pd di Roma e Lazio (che lui governa) dove, almeno qui, dovrebbe essere egemone e osannato non solo per piaggeria dai suoi adepti e dal suo staff. Qui Nicola qualche problemino ce l’ha.

Perché, vedete, sembrava che tutto dovesse filar liscio in Regione grazie alla “entente cordiale” fra Zingaretti e la leader grillina Roberta Lombardi con cui il Governatore ha sempre dialogato sin dalla sua risicata vittoria alle regionali dello scorso anno.

E invece no, alla Pisana Nicola dovrà accontentarsi (per ora) del voto di maggioranza di Cavallari (transfuga da Destra) perché i 5stelle in Consiglio si sono spaccati, fifty fifty, grazie alla opposizione del Barillari e della Corrado che ad un accordo (anche aummo aummo) con il Pd non ci pensano proprio, anzi voteranno la mozione di sfiducia della Lega al governatore. Che ovviamente non passerà grazie a malattie incurabili, viaggi istituzionali a Timbuctù, impegni con la nonna ecc, di qualche consigliere certamente non disponibile a mollare gli 8.000 euro di emolumento.

Eppure rimaniamo convinti che prima o poi a meno il Governatore tirerà fuori dal cilindro qualche assessorato o qualche poltrona di valore per i pentastellati, togliendola ai suoi che potrebbero anche incazzarsi, ma mica può rischiare il casino a casa sua. Si adattino in fondo sono tutti suoi beneficati.

Tuttavia i problemi non finiscono qui, anzi il nocciolo sta a Roma dove ormai la sindaca Raggi è alla frutta e si aggrappa al nuovo quadro politico nazionale per salvarsi la ghirba. Non pare che la cosa non interessi al destrissimo Di Maio che ha già un problema di suo per stare alla testa del Movimento, magari continuando ad inciuciare di nascosto con il suo amico Salvini ( e difendendo i relativi rottami legislativi dell’esperienza Giallo/Verda) ). Ebbene che fa il Capitano? Un giorno attacca Virginia e l’altro pure perché vuole alla conquistare al suo sovranismo della Bovisa Roma ladrona, con quale candidato non è chiaro, ma intanto la coalizione con Berlusconi e la Meloni c’è contrariamente al passato.

Invece il Pd, sempre all’avanguardia nelle lotte , si dibatte ancora sulla presenza del segretario cittadino ( tal Casu) che viene invitato a sciogliere gli indugi e passare con Renzi, materia che sta appassionando tutti i tossici delle periferie e gli occupanti delle case.

Ma il gruppo consiliare fa di più (direi anzi fa più pochino) e alza barricate: mai aperture alla Reggi e si raccolgono firme per le dimissioni della dead woman walking (come dire si applichi la legge del Lynch). Quindi oltre al Capitano chiedono le dimissioni (tanto per no essere da meno) della sventurata sindaca (e pure il successivo commissariamento per non darle soldi dello Stato che spenderebbe male o sarebbe incapace di spendere), Carlo Calenda. Uomo della up class e manager che fu del Pd venendo eletto a Strasburgo con una marea di preferenze per poi mandare un vaffa al partito che lo aveva fatto eleggere, in modo poco smart e ancor meno up.

Ma sulla stessa linea c’è anche, nientepopodimenoche, Maria Elena Boschi, che di Toscana e banche sa molto, di Roma un po meno. L’intervento di questa coppia più bella del mondo fa sospettare da parte loro una qualche ambizione per il futuro governo di Roma. Evviva il cambiamento!

E’ anche vero che qualche buontempone ha gettato nella mischia anche il nome di Marianna Madia che come ministra della funzione pubblica non è che abbia brillato, ma si presenta molto bene: altezza 1.68, peso 58 kg, segno zodiacale Vergine .

Resta il fatto che Nicola Zingaretti invita alla prudenza perché la sua strategia non è solo quella di far campare questo governo, ma di creare un rapporto organico con i 5stelle durevole e temprato proprio dall’esperienza di governo anche a livello territoriale. Mission quasi impossible con un movimento dove c’è di tutto e di più (pardon, di “meno”).

Alla fin fine è logico che il segretario del Pd lasci ai grillini la questione della eventuale decisione sul futuro della Raggi, evitando di proporre dimissioni e commissariamenti che non stanno né in cielo né in terra, sparati giusto per farsi un po di pubblicità, come se non bastasse Renzi.

In sostanza l’impressione è che Zingaretti una strategia di lungo passo ce l’abbia, gli altri invece cerchino una visibilità, anche quelli del Pd capitolino al Consiglio che in questi anni sui territori hanno fatto ben poco.

Certo Virginia, che pure ha voluto mantenere il mantra grillino di onestà-tà-tà sino all’ultimo, è stata un disastro sotto il profilo amministrativo, ma se non cade prima il governo, manca ancora un anno e mezzo alle prossime comunali e Penelope Nicola la va tessendo la sua tela, senza tanto clamore ma su una linea, che persegue (molto) cautamente (che questa è la sua natura) da anni per una sinistra che includa almeno parte dei Grillini.

Ce la farà? Solo se riuscirà a superare il vecchio Pd (quello delle correnti poltronare) inventandosi , quello nuovo del sociale, del territorio, del pluralismo dove tutte le voci hanno spazio, chiudendo anche con quel modello Orfini del Pd romano, già alla debacle dopo che il digiunatore Giachetti aveva perso la competizione con la Raggi, ma che oggi sui territori ancora annaspa o è inesistente.

Giuliano Longo