Autobus si schianta contro un albero a Roma: almeno 35 feriti. Autista sottoposto ai test di alcol e droga

Non c’è pace per i pendolari della Capitale, ma non c’è pace neanche per Atac. Sarebbero 35, infatti, le persone trasportate nei vari ospedali della città dalle ambulanze del 118 dopo l’incidente che ha coinvolto un autobus di linea 301 sulla Cassia, all’incrocio con via Oriolo, periferia nord di Roma.

Tre pazienti in codice giallo e uno in codice rosso sono stati trasportati al Policlinico Gemelli. Uno in codice giallo e due in rosso sono stati trasportati all’ospedale Villa San Pietro. Sono stati invece trasportati al San Filippo Neri due pazienti: uno in codice giallo ed uno in rosso. Due feriti in codice rosso e uno in giallo sono stati invece trasportati al Sant’Andrea. Uno in codice rosso e uno in codice giallo al Santo Spirito. Quattro persone in codice giallo e tre in codice verde sono state trasportate all’Isola Tiberina. All’ospedale San Giovanni sono stati trasportati uno in codice giallo e uno in codice verde. Altri passeggeri sono stati accompagnati all’Umberto I.

Sarà inoltre sottoposto ai test di alcol e droga l’autista del bus. Sono in corso i rilievi della polizia locale di Roma Capitale per accertare la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi l’autista distratto mentre era telefono oppure quella di un malore.

«Gli utenti del trasporto pubblico della capitale sono sempre più tartassati da incidenti e disservizi vari che nella migliore delle ipotesi creano disagi, mentre nella peggiore mettono a rischio l’incolumità dei cittadini». Ad affermarlo il Codacons, commentando quanto avvenuto oggi a Roma, dove un bus si è schiantato contro un albero su Via Cassia mentre la stazione metro Furio Camillo è stata chiusa al pubblico per problemi alle scale mobili.

«I passeggeri presenti sull’autobus coinvolto nell’incidente odierno hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni anche in assenza di lesioni, e solo per i rischi corsi e la paura e lo stress subiti – spiega il presidente Carlo Rienzi – In tal senso il Codacons si mette a disposizione dei viaggiatori presenti sul bus per avviare nei confronti dell’Atac le dovute azioni risarcitorie. Si tratta infatti di un incidente grave che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, e sul quale la magistratura dovrà fare chiarezza, accertando le cause del sinistro e le relative responsabilità. Invitiamo tutti gli interessati ad inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it per ottenere informazione e assistenza sulla richiesta di indennizzo all’azienda. Di fronte al disastro dei trasporti pubblici della capitale, crediamo farebbe bene la sindaca Raggi a dimettersi» – conclude Rienzi.

Intanto Atac ha subito attivato un’indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto il bus della linea 301 lungo la via Cassia.

L’azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti.

Stefano Crocco