Dà fuoco al suo appartamento e si butta dalla finestra, muore donna

Una donna di 64 anni, dopo aver appiccato l’incendio nel suo appartamento, si e’ lanciata dalla finestra suicidandosi. E’ avvenuto questa notte poco dopo l’una in via L’Aquila, in zona Casilina, nella Capitale, dove la 64enne ha dato fuoco alla sua abitazione posta al quarto piano di una palazzina di otto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato San Lorenzo. Il palazzo e’ stato evacuato. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero altri feriti.