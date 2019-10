Incidente bus a Roma, autista negativo a test alcool e droga

E’ risultato negativo ai test di alcol e droga l’autista del bus di linea 301 che questa mattina alle 9 e’ andato a sbattere contro un albero all’altezza del civico 484 di via Cassia, nella Capitale. Sul sinistro la procura della Capitale ha aperto un fascicolo per lesioni, ma il conducente – a cui e’ stato sequestrato il telefono – non sarebbe iscritto sul registro degli indagati. Intanto via Cassia e’ stata completamente riaperta al traffico.