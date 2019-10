Problemi tecnici, chiude fermata metro di Furio Camillo

Ancora una stazione della metro A di Roma chiusa, a quanto si apprende, per un guasto tecnico alle scale mobili. Da questa mattina infatti nella fermata Furio Camillo i treni transitano senza fermarsi. Da aprile scorso la stazione Barberini e’ chiusa dopo la rottura di un impianto, mentre Repubblica ha riaperto a giugno dopo 9 mesi di stop a causa della rottura si una scala che ha causato il ferimento di 24 persone ad ottobre del 2018. Da venerdi’ 18 invece la stazione Baldo degli Ubaldi verra’ chiusa per 3 mesi per procedere alla sostituzione di 12 scale mobili e 7 ascensori.

Misura analoga potrebbe interessare nei mesi successivi anche a Cornelia.

“La situazione del tpl a Roma e’ alla frutta. Dopo l’ultima chiusura, della fermata metro A Baldo degli Ubaldi, stamane ha chiuso per alcune ore anche la stazione Furio Camillo. La citta’ e’ in panne. I trasporti in superficie e sotto terra sono in ginocchio e il servizio funziona a singhiozzo. le fermate della metro sono diventate l’incubo di chi vive a Roma e di chi vi soggiorna. In Aula Giulio Cesare oggi si vota la delibera di liquidazione di Roma Metropolitane e 180 milioni di euro per le manutenzioni rischiano di andare, questo e’ il risultato delle improvvisazioni di governo della giunta Raggi”.

Cosi’ in una nota il consigliere del Pd capitolino Orlando Corsetti.