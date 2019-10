Serie A, caso Miccichè: presentata un’interrogazione parlamentare dai 5Stelle

Commissariare la Federcalcio e fare luce sula vicenda del nuovo presidente. Lo chiedono alcuni senatori pentastellati, dopo le indiscrezioni di Business Insider sull’elezione di Gaetano Micciché a presidente della Lega Serie A. Il caso, su cui è stata aperta anche un’inchiesta, è ora oggetto di un’interrogazione parlamentare. A presentarla, i senatori M5s Lannutti, Coltorti, Botto, Croatti, Donno, Pavanelli, Mautone e Leone.

Nell’interrogazione, si chiede «se Micciché presidente di Banca Imi, che fa ancora parte del Cda della Rcs di Cairo da lui supportato come Banca IMI nella scalata al gruppo Rcs Corriere della Sera di Via Solferino, rappresentante dei presidenti delle squadre di calcio di Serie A, molti dei quali debitori della stessa Banca Imi, non rappresenti un gigantesco conflitto di interessi». In particolare, si chiede al ministro Spadafora «quali misure urgenti si intendano attivare per ripristinare trasparenza, legalità e rispetto delle regole e se non si ritenga doveroso, alla luce dei fatti e ripetuti misfatti della discutibile gestione di Malagò, l’inevitabile commissariamento per offrire allo sport italiano un segnale di cambiamento».

Il pesante sospetto è che l’assemblea della Serie A che il 19 marzo 2018 ha portato Gaetano Micciché alla guida della Lega calcio merita di essere riesaminata. Verrà domandato alla Lega l’accesso agli atti e saranno sentiti i tesserati per capire davvero cosa sia successo quel giorno.