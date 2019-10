Bus contro albero, inquirenti a lavoro su due cellulari: indagato un autista

E’ indagato con l’accusa di lesioni l’autista del bus che ieri mattina alle 9 e’ andato a sbattere contro un albero all’altezza del civico 484 di via Cassia, nella Capitale. L’uomo sara’ interrogato dall’aggiunto Nunzia D’Elia e dal pm Antonio Clemente

Sono due i cellulari sequestrati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale all’autista del bus della linea 301 che ieri mattina e’ andato a sbattere contro un albero all’altezza del civico 484 di via Cassia, nella Capitale. L’uomo, indagato con l’accusa di lesioni, sara’ ascoltato nelle prossime ore, perche’ al momento si trova ancora ricoverato in ospedale. Si attende inoltre il referto medico sulle sue condizioni di salute, per capire se poco prima dell’impatto con il pino abbia avuto un malore.