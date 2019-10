Castel San Pietro Romano è il borgo più bello del Mediterraneo

Tra le decine di candidature pervenute, la giuria del comitato scientifico dei “I borghi più belli del mediterraneo” ha comunicato oggi la classifica dei comuni vincitori del prestigioso concorso: al primo posto Castel San Pietro Romano, al secondo il Comune di Arrone e al terzo Castiglione di Sicilia. La “perla dei Monti Prenestini”, il “paese dei panorami” e di “Pane, amore e fantasia”, sale dunque sul gradino più alto di questa classifica speciale riuscendo ad avere la meglio in successione sul comune umbro e siculo.

Come si legge su montiprenestini.info la giuria formata da eminenti personalità del mondo accademico internazionale, tra cui figurano professori e rettori del Politecnico di Milano, Torino, Bari, Tokyo e del Qatar, hanno voluto premiare Castel San Pietro Romano in particolare per l’opera di, illustrata nella relazione presentata dal sindaco Gianpaolo Nardi e dal consigliere delegato al Turismo, Dario Fiorentini. La conservazione del borgo con i suoi elementi naturali di pietra e aree verdi, unita agli importanti interventi di riqualificazione urbanistica, tra tutti il nuovo parco giochi di via Vittorio Veneto e l’anfiteatro di Ponente, sono state le carte vincenti in sede di valutazione.

“Salire sul podio più in alto di una classifica composta da importanti comuni ed essere giudicati da una giuria di esperti di livello nazionale è una gioia davvero indescrivibile – commenta il sindaco di Castel San Pietro Romano Gianpaolo Nardi. Questa è la vittoria di un paese intero, delle sue attività commerciali e di tutti i residenti, a cui dedico personalmente questo traguardo. La bellezza di questo luogo e la sua conservazione ci hanno salvato e ci hanno regalato oggi una soddisfazione immensa. È la vittoria di una squadra che ha creduto sempre nello sviluppo di una sana politica per il territorio. Sabato andremo a Cisternino a ritirare il primo premio. È una notizia – aggiunge il primo cittadino – che rilancia ancor di più il nostro borgo e crea un’opportunità importante sia per il Comune che per le attività economiche perchè ci sarà un nuovo impulso per il turismo ai Monti Prenestini”.