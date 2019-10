Controlli antidroga dei carabinieri: 2 arresti e 1 denuncia. L’operazione

In poche ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato 2 persone e denunciato un’altra, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa sera, in via Cortina d’Ampezzo, i Carabinieri hanno fermato per un controllo due giovani, 20enni romani. Uno di loro è stato trovato in possesso di 173 g di marijuana, occultati nello zaino, ed è stato arrestato. La successiva perquisizione eseguita nella sua abitazione, ha permesso ai Carabinieri di sequestrare altri 109 g di hashish, bilancini di precisione. L’altro giovane, invece, è stato denunciato perché trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.

Poco dopo, gli stessi Carabinieri hanno arrestato un 40enne, originario delle Filippine, che durante un controllo domiciliare, dove è sottoposto al regime dell’obbligo della permanenza in casa dalle ore 21 alle ore 8, mostrava tipici sintomi da assunzione di sostanze stupefacenti tali da indurre i militari ad effettuare una perquisizione. Ad esito degli accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo Roma Trionfale hanno rinvenuto 11 g di shaboo, denaro contante e materiale utile al confezionamento delle dosi.

I due arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.