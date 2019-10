Festa del cinema di Roma, scontro tra Edward Norton e Spielberg su Netflix

La 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma parte con ‘Motherless Brooklyn’, il nuovo film di Edward Norton (attore, regista, sceneggiatore e produttore) che indaga su un omicidio nella New York degli anni ’50.

Norton, pluricandidato all’Oscar, incontrera’ il pubblico in un incontro programmato per domani pomeriggio. Oltre a essere uno degli attori piu’ apprezzati della nostra generazione, Norton e’ recentemente stato protagonista di uno scambio di vedute piuttosto animato con il regista Steven Spielberg sul ruolo della piattaforma streaming Netflix nella cinematografia moderna.

In vista dell’uscita del suo ultimo film ‘Motherless Brooklyn”‘il prossimo mese (in Italia uscira’ il 7 novembre), Norton ha puntato il dito contro le catene di multisale cinematografiche. In un’intervista rilasciata a Nick Schager di The Daily Beast, il regista ha dichiarato: “Sono le catene di multisale che rovinano l’esperienza cinematografica. Punto, fine. Nessun altro”. Norton ha inoltre esortato gli amanti del cinema a farsi sentire perche’ la qualita’ dell’immagine e dell’audio nelle sale sia al meglio.

“Un sacco di registi e cinematografi di mia conoscenza che hanno cominciato a interessarsi al problema dicono che piu’ del 60 per cento dei cinema americani usano i loro proiettori a meta’ della luminosita’ richiesta da contratto”, ha spiegato Norton. “Producono un audio da schifo e un’immagine poco definita e nessuno dice loro niente”.