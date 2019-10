Ladispoli, chiusura di via Ancona per lavori stradali: ecco le deviazioni delle linee dei bus urbani 27 – 28 – 30 – 31 – 32

L’amministrazione comunale informa che fino alle ore 21,00 del , a causa della chiusura al traffico veicolare di via Ancona, per il rifacimento del manto stradale, alcune linee del trasporto pubblico subiranno le seguenti modifiche:

linee 28 e 32 dopo via Palo Laziale percorreranno via Genova, via Amalfi (stazione Fs), via Taranto via Flavia e riprenderanno il percorso previsto;

linee 27 – 30 – 31 dalla stazione Fs di Ladispoli percorreranno via Taranto, via Flavia e alla rotatoria (largo delle Capitanerie di Porto) riprenderanno il percorso previsto.