Ama, al lavoro per ok bilancio 2017, no frizioni con Comune

“Ama s.p.a. continua a lavorare senza sosta, in stretta sinergia con Roma Capitale, all’approvazione del bilancio 2017. Come gia’ sottolineato in diverse occasioni dal Socio l’obiettivo comune e’ quello di arrivare all’approvazione del documento entro dicembre. Sono quindi prive di qualsivoglia fondamento le notizie, riportate da alcuni media, in cui si paventano ‘paralisi’ o ‘frizioni’ tra azienda e Amministrazione Capitolina”. Lo comunica Ama in una nota.

“L’obiettivo condiviso e irrinunciabile di Ama e di Roma Capitale – prosegue il comunicato – continua a essere quello di rilanciare l’azienda preservandone la dimensione pubblica valorizzandone al massimo le potenzialita’ e le professionalita’”.