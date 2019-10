Ambiente: Zingaretti lancia bando green da 3 mln per studenti

Un bando per sensibilizzare i piu’ giovani al rispetto dell’ambiente. A presentarlo, questa mattina a Roma all’istituto agrario Domizia Lucilla, il governatore della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti.”Un segnale per una generazione che chiede molta concretezza, 3 mln di euro dedicati agli studenti delle scuole superiori – ha detto Zingaretti – affinche’ con il corpo docente di sviluppino nelle scuole dei progetti di salvaguardia ambientale”. Il 21 ottobre partira’ il bando “Green” da 3 milioni di euro, che si inserisce nei percorsi educativi ed e’ finalizzato a dare ai giovani strumenti di conoscenza utili per renderli protagonisti dei processi di sviluppo dei territori alla luce delle sfide poste dal cambiamento climatico e della sostenibilita’ ambientale in generale.L’avviso pubblico promuove la costituzione di un “Catalogo regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici”. Al bando potranno partecipare Enti del Terzo settore, associazioni ambientaliste, Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali e dei Monumenti Naturali del Lazio presentando progetti su: cambiamenti climatici;

inclusione sociale, diritti e ambiente; gestione dei rifiuti.

Educare alle 3R, ridurre, riusare, riciclare; progettazione dell’educazione ambientale; uso delle risorse, educare all’uso responsabile della risorsa idrica e delle risorse energetiche;

tutela degli ecosistemi naturali; inquinamento. Potranno usufruire dei progetti inseriti nel Catalogo le scuole e gli organismi di formazione del Lazio.