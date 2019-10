Tv2000, torna ‘Per Sempre’ programma sul matrimonio condotto da Beatrice Fazi

La gioia del “sì per sempre”. Una scelta coraggiosa nella precarietà del mondo di oggi. È questo il cuore del programma ‘Per Sempre’ condotto da Beatrice Fazi in onda dal 30 ottobre il mercoledì alle 21.15. Sei puntate di prima serata in cui due coppie di fidanzati gareggiano, confrontandosi in prove che mettono in luce aspirazioni, affiatamento e complicità dei futuri sposi. I giochi sono un pretesto per testare i fidanzati in prove che, spiritosamente, anticipano quelle della vita quotidiana nel matrimonio, compresa la capacità di lavare i piatti e apparecchiare bene e in fretta la tavola. A giudicarli in ogni puntata una “Coppia per Sempre”, due sposi che, in modi diversi, incarnano il “per sempre” nella propria vita. Ritorna la sit-com di “Filo&Cri” mentre la musica è suonata dal vivo dai Bandalarga, la band di matrimoni più votata del web.

Beatrice Fazi attrice di teatro, cinema e televisione, è nota al grande pubblico per la fiction Un medico in famiglia e per Un cuore nuovo. Ha scritto un’autobiografia sulla sua conversione. Fra una tournée e l’altra è mamma tuttofare di quattro ragazzi: Maddalena (4 anni), Giovanni (12 anni), Fabio (16 anni), Marialucia (17 anni).

Credit: ‘Foto di Stefania Casellato per Tv2000’