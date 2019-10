CASALE ALBA 2, BLITZ CITTADINI IN MUNICIPIO IV: NO A SGOMBERO

Un Casale rimesso a nuovo, disabitato per 20 anni, reso utile alla cittadinanza negli ultimi 7. E ora, il rischio di sgombero, come indicato in una determina del IV

Municipio, per l’immobile di proprieta’ del Comune di Roma e “occupato da ignoti”. Nell’atto risalente a marzo scorso (“di cui noi non abbiamo saputo niente”, sottolineano gli ‘ignoti’), si legge che il Municipio “ha richiesto di adottare gli atti necessari alla riacquisizione del suddetto immobile” e “rappresentava l’urgenza di procedere al collaudo della struttura ed alla ripresa in possesso della stessa, sottolineando che gli occupanti non avevano mai corrisposto alcuna indennita’ ne’ ottenuto titoli concessori”.

Per questo motivo stamani una nutrita delegazione del Casale Alba 2 e del Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano ha effettuato un blitz durante la seduta odierna del Consiglio del IV Municipio “in merito alla vergognosa determina di sgombero di Alba 2”. L’intervento degli attivisti, a cui e’ stata data la parola per spiegare le proprie ragioni, “ha evidenziato la natura vendicativa del provvedimento, sottolineando come la bocciatura della delibera della Giunta municipale sul Casale Alba 1 la settimana scorsa avesse invece delineato un altro tipo di percorso partecipativo per il destino dei casali di Aguzzano”.

Spiegano ancora gli attivisti: “Lo stesso Consiglio municipale ha infatti approvato un ordine del giorno in cui si auspica la convocazione di un tavolo interistituzionale tra gli enti competenti e abitanti e realta’ sociali del territorio per il destino complessivo di tutti i casali. La determina di sgombero per Alba 2 arriva dunque come un fulmine a ciel sereno, operazione maldestra di vendetta da parte della presidente Roberta Della Casa che ha mal digerito la grande mobilitazione in seguito a cui e’ stata bocciata la delibera su Alba 1”.