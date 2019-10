Cosenza, moto fuori strada su statale 18: morto il motociclista

Èi un morto il bilancio di un incidente che si è verificato in Calabria, sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in corrispondenza del km 268,000, in località Acchio-fiumicello, nel comune di Grisolia, in provincia di Cosenza.

Una moto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada. Nell’incidente il motociclista è deceduto. La moto coinvolta nell’incidente mortale è finita su una rotatoria presso il km 268 della statale. Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine e le attività di rimozione del mezzo.