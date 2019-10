Ragazzo di 14 anni scomparso a Civitavecchia, in corso ricerche

Sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato Civitavecchia sul 14enne che giovedi’ mattina si e’ allontanato dalla sua casa senza farvi piu’ ritorno. A

presentare denuncia di scomparsa i genitori del minorenne che venerdi’ pomeriggio si sono presentati al commissariato. I

familiari avrebbero raccontato che giovedi’ mattina alle 7 quando sono andati a svegliarlo non lo hanno trovato. A quanto ricostruito, il 14enne mercoledi’ aveva avuto un colloquio con i servizi sociali. L’ipotesi, secondo quanto si apprende, e’ che il giovane si sia allontanato per il timore di essere portato in una struttura.