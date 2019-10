Maddalena Corvaglia: «Non fai lo scontrino? Vai in carcere. E i clandestini in albergo». È polemica

Maddalena Corvaglia se la prende con il governo Conte bis. La ex velina bionda ha pubblicato su Instagram le sue perplessità in tema di manovra economica e immigrazione. Su questo ultimo punto, la showgirl sembra avere una visione totalmente agli antipodi rispetto a quella di Elisabetta Canalis, sua amica storiaca (anche se ultimamente si parla di crisi).

La Corvaglia, in una story su Instagram, ha scritto: «Qualcosa non torna. Manovra: se non fai lo scontrino finisci in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in abergo». La sua posizione è chiara: no alla manovra economica e no alla riapertura dei porti.

Sulla questione è intervenuta Anna Rita Leonardi, dirigente di Italia viva, che è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulle polemiche per il post su Instagram di Maddalena Corvaglia sugli immigrati. “Maddalena Corvaglia è una donna bellissima, straordinaria, faccio questa premessa, se no sembra che me la prendo sempre con quelli dello spettacolo –ha affermato Leonardi-. Lei ha fatto questa storia su Instagram, mi sembrava di sentire il vecchietto al bar che dice: ‘E Bibbiano?’. Sono queste frasi fatte, trite e ritrite, di personaggi dello spettacolo che non sono più sulla cresta dell’onda e cavalcano questo sentimento anti-immigrati che è maggioritario nel Paese, cose del tipo: i terremotati nelle tende e gli immigrati in albergo. Come intervento in sé e per sé non sposta nulla a livello elettorale, poi però il profilo ufficiale di Salvini ha riportato la dichiarazione della Corvaglia scrivendo: ‘ha detto quello che pensano la maggioranza degli italiani’. La balla degli immigrati in albergo è stata smentita più volte, ma la verità non attecchisce nel ‘popolino’, inteso come ceto medio basso, lo dico senza offesa. Purtroppo le persone che scrivono certe cose hanno una vita poco edificante e si sfogano così, ovviamente non tutto l’elettorato di Salvini è così.

Sulla presenza di Lele Mora alla Leopolda. “Lele Mora non è stato invitato, non era nella parte riservata, stava fuori a guardare dai maxi schermi” ha spiegato Leonardi.