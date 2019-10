Sanità, da Palestrina a Colleferro scatta la mobilitazione dei sindaci

Medici che non arrivano e che non accetterebbero il trasferimento, personale in continua emergenza, infermieri costretti a turni massacranti e sale operatorie che lavorano da mesi in condizioni precarie. Sono i disagi denunciati nelle ultime settimane nel territorio dell’Asl Roma 5 tra Colleferro e Palestrina, una sorta di “sanità di serie B”, come definita dagli stessi amministratori locali che ora alzano la voce e chiedono maggiore tutele al commissario dell’azienda sanitaria.

Il caso fu sollevato per primo dal sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna che in una nota stampa aveva invitato i suoi colleghi a una mobilitazione per far valere le proprie ragioni contro un presunto accentramento dell’azienda a Tivoli.

“Ritengo che la Regione Lazio debba intervenire rispetto al tentativo accentratore di queste settimane – dice Sanna – un tentativo che sta bloccando servizi essenziali e soprattutto l’attività operatoria d’elezione nei nostri ospedali. Girano addirittura voci di riunioni verbalizzate con tanto di firme, nelle quali si affermerebbe che i nuovi anestesisti possano essere assunti solo su Tivoli poiché, in caso di storno su Colleferro e Palestrina potrebbero “marcare visita” non gradendo la sede e di fatto commettendo un reato. Inutile sottolineare la gravità della cosa se effettivamente corrispondesse a verità».

Venerdì i sindaci da Palestrina a Subiaco si riuniranno a Labico all’interno del Resort di Antonello Colonna per fare il punto della situazione e avanzare richieste formali all’Asl Rmg. L’appuntamento è alle ore 10.