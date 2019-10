Nel salotto di casa quasi sette chili di eroina: donna in manette a Roma

Nell’ambito dei controlli messi in atto

dalla Polizia di Stato per la lotta allo spaccio di sostanze

stupefacenti, gli agenti del commissariato Salario, diretto da

Giuseppe Rubino, dopo vari appostamenti ed indagini, hanno

arrestato H.A., cittadina albanese di 36 anni. Avendo notato

degli strani movimenti intorno all’appartamento della donna, i

poliziotti hanno deciso di tenerla d’occhio e monitorare i suoi

spostamenti. Nella notte tra lunedi’ e martedi’ gli investigatori

sono entrati in azione: alle 22 di lunedi’ hanno visto uscire la

36enne dalla sua abitazione e, quando alle 8 del mattino

successivo stava rientrando, l’hanno fermata chiedendole i

documenti. La straniera e’ apparsa subito nervosa e, alla

richiesta degli agenti di mostrare il contenuto della borsa, non

ha saputo dare contezza dei 175 euro in essa contenuti e dei 3

telefoni cellulari, probabilmente utilizzati per gestire la sua

illecita attivita’. Perquisita la casa, i poliziotti hanno

scovato, all’interno di un armadio in salotto, un trolley

contenente 13 panetti di eroina confezionati e sigillati e 3

involucri della stessa sostanza, per un peso complessivo di 6,780

Kg., 1 bilancino di precisione e materiale per il confezionamento

delle dosi. Arrestata, H.A. dovra’ rispondere del reato di

detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Cosi’

in un comunicato la Questura di Roma.