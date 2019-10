Raggi incontra De Micheli, ipotesi Metro C fino a Saxa Rubra

“Abbiamo parlato della Metro C, chiaramente la nostra intenzione e’ di portarla addirittura fino a Saxa Rubra. Con il Ministero stiamo parlando dei finanziamenti. Perche’ chiaramente va finanziata”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine di un incontro al Mit con il ministro Paola De Micheli. A chi le chiedeva se il ministro ha garantito le risorse aggiuntive necessarie per proseguire i cantieri di Metro C, la sindaca Raggi ha replicato: “Assolutamente si’. Sull’entita’ stiamo lavorando, pero’ c’e’ l’intenzione di portarla avanti e di collaborare. Mentre – ha concluso – non abbiamo assolutamente parlato dell’ipotesi di commissariare l’opera”.