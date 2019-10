Roma, deve scontare una pena di 7 anni e gira con un documen to falso

Nella giornata di lunedi’ scorso un cittadino calabrese di 50 anni e’ stato arrestato per detenzione di documento di riconoscimento valido per l’espatrio contraffatto. All’atto del controllo da parte dei poliziotti della Squadra Mobile, effettuato in zona Pietralata, lo ha esibito cercando di celare le proprie generalita’. Ed in vero, il soggetto con l’escamotage di una carta di identita’ riportante le generalita’ di un’altra persona realmente esistente, a partire dall’inizio del 2018 ha cercato di eludere le attivita’ di rintraccio per l’esecuzione di un ordine di esecuzione della pena della reclusione di sette anni, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, emesso a conclusione di un procedimento penale incardinato presso quel Distretto. Il 50enne, vistosi scoperto, ha ammesso ai poliziotti che con le generalita’ di quel documento aveva stipulato anche i contratti di acquisto e le pratiche amministrative attinenti ad una autovettura ad egli in uso, integrando, tra gli altri, anche il reato di intestazione fittizia di autoveicoli. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, lo stesso e’ stato ristretto presso il carcere di Rebibbia, non solo per scontare la pena della reclusione comminata in ragione del precedente procedimento, ma anche per rispondere della detenzione di documento attestante false generalita’ e per aver utilizzato le generalita’ altrui, integrando cosi’ il reato di sostituzione di persona, conclude la Questura di Roma.