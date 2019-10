Scippa un’anziana e poi rapina un’associazione culturale: shock a Ostia

Continuano i servizi di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido di Roma, diretto da Eugenio Ferraro, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine.

Domenica scorsa, i poliziotti del Reparto Toscana, hanno arrestato B.A., romano di 39 anni, con vari precedenti di Polizia, per il reato di rapina e furto.

L’uomo, intorno alle ore 17.00, in via dei Promotori, aveva scippato un’anziana donna rubandole la borsa con all’interno il telefono cellulare. Intorno alle ore 18.00, non contento, si era presentato all’interno di un’associazione culturale di via Cardinal Ginnasi dove, dopo minacciato i presenti, si era fatto consegnare 50 euro.

La descrizione diramata da parte della sala operativa corrispondeva, per entrambi i reati, al medesimo soggetto.

Intorno alle 21.40, i poliziotti sono riusciti ad intercettare il malvivente in via Paolo Orlando, angolo Via dei Remi e lo hanno accompagnato poi negli uffici di Polizia.

Riconosciuto anche dalle vittime, l’uomo ha ammesso di aver commesso sia il furto che la rapina, confessando che il denaro lo aveva utilizzato per l’acquisto di stupefacente, mentre il telefono custodito all’interno della borsetta della donna lo aveva venduto per 5 euro ad un commerciante della zona. Quest’ultimo, un egiziano di 53 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.