Approvate nuove norme per il noleggio dei bus con conducente

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto nell’occasione da Giuseppe Cangemi, ha approvato con 27 voti favorevoli e 6 astenuti la nuova legge sul noleggio di autobus con conducente. Si tratta di disposizioni regionali che recepiscono la legge statale 218 del 2003 e il regolamento comunitario del 2009, norme che regolano la materia improntandosi ai principi di tutela della concorrenza e di trasparenza del mercato e affidano alle Regioni il compito di stabilire le modalita’ per il rilascio del titolo abilitativo e quello di istituire un registro delle imprese. Il testo approvato individua nei comuni i soggetti competenti al rilascio di tale titolo e rimette a un successivo regolamento della Giunta regionale l’attuazione delle relative disposizioni. La legge nasce dall’unificazione di due proposte rispettivamente firmate da Emiliano Minnucci (Pd) ed Enrico Cavallari (gruppo misto).

Punti piu’ significativi sono la funzione della Regione e le modalita’ di rilascio delle autorizzazioni: non esistono limiti territoriali regionali per l’esercizio dell’attivita’. Come strumento per l’autorizzazione all’esercizio viene adottata la Segnalazione certificata di inizio attivita’ (Scia), in capo al Comune dove l’impresa ha la sua sede, che andra’ presentata allo Sportello unificato delle attivita’ produttive (Suap). In sostanza, si recepisce la legge nazionale, uniformando le regole in tutta la Regione e adottando uno strumento piu’ semplice e rapido. La definizione del dettaglio del contenuto della Scia e’ demandato a un regolamento, che dovra’ essere adottato dalla Giunta, sentita la commissione consiliare competente, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.