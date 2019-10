Assoviaggi Roma e Lazio: «Assurdo una Regione Lazio senza assessore al Turismo e Commercio»

Cinzia Renzi, Presidente di categoria Assoviaggi, una delle sigle maggiormente importanti sul territorio che rappresenta gli agenti di viaggio, rivendica con forza la necessità e l’urgenza di avere un interlocutore per le categorie del turismo, tutte. Dopo le dimissioni dell’assessore al Commercio Manzella e quella del Turismo, Lorenza Bonaccorsi, ad oggi i posti da Assessore sono vacanti, di fatto i corpi intermedi che rappresentano i comparti non hanno più interlocutori. Tutti i tavoli come ad esempio quello importante e indispensabile sul riordino della normativa è fermo, non si hanno più notizie sul Piano Triennale del Turismo Regionale, l’Osservatorio del Turismo non è stato mai riunito. La situazione non è tollerabile.

“E’ incomprensibile e inaccettabile – commenta Cinzia Renzi – che il Governatore Zingaretti non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo Assessore di un comparto fondamentale per l’economia regionale”.

Se la nomina del nuovo Assessore non vedrà luce a breve, Assoviaggi proporrà alle altre categorie sindacali del turismo un presidio simbolico davanti alla Regione Lazio per sensibilizzare questa inaccettabile situazione.