Cinque alla festa del cinema 2019. “Trois jours et une vie” delitto senza castigo fra una piccola comunità delle Ardenne

Trois jours et une vie è un film diretto da Nicolas Boukhrief, presentato in concorso alla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma e tratto dalle pagine dell’omonimo noir di Pierre Lemaitre.

Interpretato da Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Pablo Pauly, Philippe Torreton, Margot Bancilhon e Dimitri Storoge, il film più che un giallo sia pur intrigante ma di cui sin dall’inizio si conosce il giovane omicida, rappresenta il dramma psicologico dei personaggi e di una intera comunità.

Ambientato fra i boschi delle Ardenne nella cittadina di Olloy, al confine fra Francia e Belgio, in un ambente a tratti anche selvaggio la notte di Natale di vent’anni prima, il film affronta il dramma della scomparsa del piccolo Remy che mobilita nella sua ricerca tutti gli abitanti che affiancano la polizia belga talora impantanata dalle regole che la legge impone.

Al centro le drammatiche contorsioni psicologiche del migliore amico di Remy, l’allora dodicenne Antoine, che è responsabile di un omicidio che potremmo definire colposo, avvenuto durante una breve colluttazione nel corso della quale il piccolo batte la testa su una pietra e soccombe, per venir poi gettato dall’amico in una forra pressoché introvabile nella fitta foresta.

Ma se l’enigma del noir è già risolto all’inizio del film, Boukhrief scioglie una serie di enigmi al terzo atto dopo aver descritto con immagini di repertorio una disastrosa “tempesta perfetta” che parrebbe aver cancellato ogni traccia dell’omicidio. Antoine fatto uomo e pronto ad esercitare la sua professione di medico in Egitto, torna nella cittadina per salutare la madre, ma deve fare i conti con quella macabra vicenda di tanti anni fa.

A questo punto cominciano i colpi di scena e le rivelazioni che lo indurranno a restare per sempre ad Olloy come semplice “medico condotto” di quella comunità per nascondere la sua colpa. Circondato proprio la notte di Natale di vent’anni dopo, dalla madre e dalla famiglia della moglie che non avrebbe avuto intenzione di sposare se non l’avesse messa incinta durante un fuggevole incontro sessuale.

Nel corso di tutto il film si sviluppa l’indagine psicologica del regista, fra primi piani, foreste fittissime e grigiore di quel borgo belga ormai impoverito dalla crisi mineraria, che mette in relazione la personalità di Antoine con quella di tutti gli altri personaggi che lci circondano.

Di fatto, ed è questo il vero filone noir del film, Antoine già all’inizio della vicenda si rivela estraneo alla sofferenza degli altri preoccupato di escogitare camuffamenti e astuzie per salvarsi da un giudizio che anche dopo tanti anni, potrebbe condannarlo solo con il controllo del suo DNA che riaprirebbe il caso.

Anche la sua decisione di stabilirsi per sempre ad Olloy non è vissuta da lui come espiazione della colpa ma come semplice mezzo di sopravvivenza per “camuffare”, appunto la sua opportunistica volontà di sopravvivenza. Un omicida in parte incolpevole, ma che diviene condannabile per la sua assenza di stimoli morali.

Recitazione ottima, fotografia splendida e regia che mantiene in pugno tutta il lavoro con momenti di grande suspense.

Giuliano Longo