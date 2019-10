La procura di Roma indaga per omicidio volontario in relazione alla morte di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni, raggiunto da un colpo di pistola alla testa mentre si trovava con la fidanzata davanti al John Cabot, pub in zona Appio, nella Capitale.

Il fascicolo è affidato al pm di turno esterno Nadia Plastina che ha affidato ai carabinieri del Nucleo Investigativo le indagini.

Gli inquirenti hanno trasmesso una prima informativa a piazzale Clodio su quanto accaduto ieri notte alle 23.20 quando i due, avvicinati da due persone, sono state aggredite a scopo di rapina. Il giovane, colpito alla testa, è morto all’ospedale San Giovanni.