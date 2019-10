Roma Multiservizi, pronte lettere di licenziamento per 3500 dipendenti

“Rimaniamo completamente sconcertati dalla notizia dell’attivazione delle procedure di mobilita’ che verranno avviate da Roma Multiservizi“. Così in una nota congiunta Mauro Piconi, segretario UGL Igiene Ambientale Lazio, ed Ermenegildo Rossi, segretario UGL Roma e Provincia. “A poche ore di distanza dallo sciopero generale per Roma del 25 ottobre, proprio per la gestione delle aziende partecipate, arriva la notizia di possibili 3.500 lettere di licenziamento che la Società eè pronta ad inviare – aggiungono -. E mentre la sindaca lancia la sua moral suasion per instillare ‘responsabilità’ nei sindacati, chiedendo di ripensare lo sciopero, il Comune fissa la convocazione per Roma Multiservizi il prossimo lunedì, a sciopero effettuato”.

“Abbiamo un profondo senso di responsabilità, come organizzazione sindacale, e lo abbiamo sempre dimostrato – dichiara Piconi -. Ma il nostro dovere è tutelare i lavoratori della Roma Multiservizi, uomini e donne già vessati da decurtazioni di stipendio e da continue incertezze rispetto al futuro della loro occupazione. E non ci fermeremo davanti a minacce strumentali”.

“Non possiamo accettare che si pensi di cancellare con un colpo di spugna intere aziende, come invece sta succedendo a Roma, dove non basta aver deliberato la liquidazione di Roma Metropolitane ed il deposito dei libri di Ama in tribunale, ma si minacciano licenziamenti di migliaia di lavoratori – aggiunge Rossi -. Non possiamo permettere che il capitale pubblico delle aziende partecipate venga gestito senza un piano condiviso, promettendo garanzie ma di fatto distruggendo il patrimonio umano e industriale delle nostre aziende”.

“Contro questo piano fallimentare ed irresponsabile, – concludono Piconi e Rossi – porteremo in Campidoglio tutto il nostro dissenso domani, venerdi’ 25, durante lo ‘scioperoxRoma’”.

La Roma Multiservizi, per presunte incertezze nella gestione dell’appalto Global Service e gestione refezione nidi, ha annunciato di voler procedere al licenziamento collettivo di circa 3500 dipendenti.

Sul punto è intervenuto anche Valerio Arenare, segretazio nazionale del SINLAI: “L’annuncio fatto dalla MUltiservizi è assolutamente illegittimo, innanzitutto perché manchevole della corretta informazione nei riguardi delle controparti sindacali, poi perché in difetto del principio della continuità occupazionale nell’esecuzione di appalti di servizi. Per questo, riteniamo ci siano gli estremi perché il Comune risolva immediatamente l’appalto per inadempimento e inizi la procedura di internazionalizzazione di servizi e personale, tramite un “In House” comunale.

Intanto, diamo piena solidarietà a tutti i lavoratori coinvolti nell’assurdo provvedimento, poiché siamo consapevoli di cosa significhi essere licenziati da un giorno all’altro, senza la benché minima prospettiva per il futuro; e annunciamo che scenderemo in piazza al loro fianco, partecipando a tutte le manifestazioni indette contro questo scempio, indipendentemente da chi saranno le sigle sindacali promotrici”.

“Dopo anni di attese è giunto il momento di far sentire forte e chiara la nostra voce. Questa giunta continua a non dare risposte risolutive. Al contrario assistiamo a un inesorabile deterioramento delle situazioni sociali e lavorative. Per questo domani 25 ottobre invitiamo tutti gli aderenti che credono nel percorso intrapreso dal comitato, salvo i comandati a garantire i servizi minimi essenziali, per non recare disagi all utenza, a venire alle 10 in piazza del Campidoglio, e gli altri dopo i servizi a raggiungerci. Uniti faremo tutto il possibile per scongiurare i licenziamenti e far sì che si intraprenda una volta per tutte la giusta strada per la stabilizzazione dei servizi e di tutti i dipendenti Rms”.

Cosi’, in una nota, il presidente del comitato lavoratori Roma Multiservizi, Franco Gaetani, in merito allo sciopero indetto dalle partecipate di Roma Capitale.

