Chiuse la metro C e la ferrovia Roma-Lido; la linea A, la Termini-Centocelle, la Roma-Viterbo sono attive con riduzioni di corse mentre la metro B al momento viaggia a pieno regime. E’ lo stato del trasporto pubblico a Roma nella giornata dello sciopero generale delle aziende partecipate del Campidoglio.

Da questa mattina sono in sciopero, per 24 ore, le sigle sindacali autonome Sgb-Cub, Si Cobas, Usi Ait mentre i lavoratori di Cgil, Cis, Uil e Ugl si asterranno dal servizio dalle 20 fino a fine servizio, per favorire l’afflusso degli scioperanti alla manifestazione indetta a piazza del Campidoglio dalle ore 10.