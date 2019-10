Cinque alla festa del cinema di Roma: “Where’s My Roy Chon ?” un docufilm sulla vita del cinico avvocato dei potenti USA

“Where’s My Roy Chon” del regista Matt Tynauer è un docufilm che punta il dito accusatorio contro un certo sistema di potere Usa oggi dominante, di elites affaristiche e ciniche che basano la propria egemonia sulla menzogna e la distruzione degli avversari.

Lavoro di grande attualità, basato su spezzoni di documenti visivi sapientemente imbastiti, difficilmente verrà proiettato nelle sale italiane e racconta la storia di questo avvocato di origini ebree, sempre messe in ombra, che pur essendo gay negherà questa sua diversità sino in punto di morte devastato dall’AIDS.

Scaltro, egocentrico, abile e ricco inizia la sua carriera a soli 23 anni, come consigliere di quel McCarthy che nei primi anni 50 fu il grande accusatore delle infiltrazioni comuniste negli Usa, sino alla condanna alla sedia elettrica dei coniugi Rosenberg la cui colpevolezza per spionaggio a favore dell’URSS, non fu mai dimostrata.

Una caccia implacabile alle streghe contro chiunque, nelle istituzioni, nelle università, nella stampa, nello spettacolo e nella cultura e chi fosse sospettato del ben che minimo fumus di progressismo. Sino a quando il senatore, che istituì la famosa commissione, si ruppe i denti attaccando l’Esercito sospettato, oltre che della presenza di infiltrazioni comuniste, di diffusa omosessualità considerata ancora negli anni 50, l’anticamera della depravazione e della corruzione morale.

Mollato il grande inquisitore dallo stesso potente capo del FBI Hoover, depositario di tanti segreti della storia Usa, dall’avventura della Baia dei Porci a Cuba all’assassinio di Kennedy, Roy si defila e si dedica alla professione legale che vedrà, a cavallo fa gli anni 70 e 80, tra i suoi assistiti lo stesso Trump Jr, Murdoch senior e rapporti amichevoli con la Casa Bianca del presidente Ronald Reagan .

Scaltro e manipolatore, ammanigliato con la destra americana e gli ambienti finanziari che contano, anche se aderente al partito democratico, partirà dal principio che la migliore difesa è sempre quella della demolizione dell’avversario, con tutti mezzi.

All’apice della sua carriera inanellerà successi che, fra gli ambienti che contano, gli attribuirà la fama di avvocato invincibile anche di fronte ad evidenze corruttive e criminose, come nel caso dei grandi boss mafiosi che furono suoi assistiti.

Attratto dal danaro e ormai ricco, condurrà una vita sessuale omo sregolata, sempre rigorosamente coperta anche quando, nonostante l’interessamento del presidente Reagan per fornirgli le cure più avanzate, morirà di Aids nel 1986, senza pentimenti, anzi nell’esaltazione, con la sua ultima intervista, dei successi della sua personalità egotica, corrotta e sprezzate verso il prossimo.

Esempio emblematico di quelle elites che oggi detengono, grazie a Trump, il potere negli Usa fondato anche sulla manipolazione garantita dai social media e da investimenti miliardari sui media. Demagogia populista intrisa da un disprezzo delle regole e condizionata dagli interessi della parte più retriva del capitalismo americano.

Qui sta il senso del docufilm, ” de te loquebantur” sembra concludere questa rappresentazione di una realtà che ha radicalmente cambiato le regole della Democrazia americana e da cui ci si può attendere di tutto in futuro.

Giuliano Longo