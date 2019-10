Dal Lazio emigrati all’estero oltre 10.000 concittadini per lo più giovani

“Partono i bastimento pe’tterre assai lontane” e questa volta non da Napoli ma da tutta Italia destinati all’estero. Certo dopo oltre 130 anni cambiano i mezzi, aerei e treni, ma anche le destinazioni facilmente raggiungibili in poche ore, resta il fatto che sono stati oltre 128 mila i concittadini italiani espatriati nel 2018.

Lo documenta il XIV° Rapporto “Italiani nel mondo 2019” della Fondazione Migrantes, nel quale si spiega che sulla base dell’anagrafe degli italiani all’estero, si sono iscritti 242.353 italiani di cui il 53,1% per espatrio, il 35,9% per nascita, il 6,8% per reiscrizione da irreperibilità, il 3,3% per acquisizione di cittadinanza e lo 0,9% circa per trasferimento ad altro comune.

Da gennaio a dicembre 2018, quindi, hanno registrato la loro residenza fuori dei confini nazionali per espatrio 128.583 italiani . Prevalgono gli uomini (oltre 71 mila, il 55,2%) sulle donne (oltre 57 mila, il 44,8%), per lo più celibi e nubili (64,0%). L’attuale mobilità italiana interessa prevalentemente i giovani (18-34 anni, 40,6%) e i giovani adulti (35-49 anni, 24,3%) quindi giovani nel pieno della vita lavorativa che portano all’estero la formazione e le competenze acquisite in Italia.

Il 71,2% se ne va in Europa e il 21,5% in America (il 14,2% in America Latina), ma nonostante la telenovela della Brexit, si emigra di più nel Regno Unito che, con oltre 20 mila iscrizioni al registro Aire, (+11,1% rispetto all’anno precedente). Al secondo posto, con 18.385 vi è la Germania, a seguire (Francia (14.016), il Brasile (11.663) la Svizzera (10.265) e Spagna (7.529).

Le partenze nel 2018 riguardano 107 province italiane. Ai primi posti Roma, Milano, Napoli, Treviso, Brescia, Palermo, Vicenza, Catania, Bergamo e Cosenza. Il primato regionale spetta alla Lombardia seguita dal Veneto (13.329), dalla Sicilia (12.127), dal Lazio (10.171) e dal Piemonte (9.702).

Nel 2019 sono 5,3 milioni di italiani residenti all’estero, e il rapporto dimostra inoltre che a spostarsi state sopratutto persone con un livello culturale medio-alto con una prevalenza di giovani provenienti dal mezzogiorno. Con il rischio che l’immigrazione soprattutto dall’Africa e dal Terzo Mondo per lo più impiegata in lavori dequalificati, non copra questa fuga di cervelli e professionalità pagate per anni dalla collettività.

