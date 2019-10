“La giunta Raggi blocca la rigenerazione urbana e l’economia della città”

Il declino di Roma è evidente a tutti i cittadini e sempre più spesso viene raccontato dalle rassegne ormai rassegnate della stampa internazionale. L’incapacità amministrativa della Giunta Raggi è palese e il disastro prodotto dal modello pentastellato si è ormai svelato travolgendo la Capitale. Un modello basato sulla demonizzazione dell’iniziativa privata nel nome del primato, tutto ideologico, della mano pubblica che poi puntualmente si infrange negli scogli della burocrazia, nei limiti di una classe dirigente inadeguata e nell’inconsistenza di una macchina amministrativa inefficiente. Il blocco nell’urbanistica portato avanti sistematicamente da oltre tre anni dall’amministrazione di Roma Capitale ha determinato non solo una forte contrazione in termini economici nel sistema produttivo romano ma si è tradotto in carenza strutturale nella dotazione dei servizi sempre più obsoleti, in mancanza endemica di infrastrutture strategiche al passo con i tempi, in ridimensionamento dell’attrattiva del sistema turistico, in abbandono e degrado di interi pezzi di tessuto urbano. L’ incapacità nel produrre atti si riscontra in tutte le procedure da tempo in itinere che esse siano piani casa o progetti di rigenerazione urbana, attuazioni dirette o programmi strategici, opere pubbliche o manutenzioni ordinarie. Le città sono organismi vivi e complessi che necessitano di continue trasformazioni dove la consistenza e il grado di vitalità delle relazioni sociali, economiche, ambientali e culturali presenti muta con il mutare di esse. L’assetto ideologico ottusamente conservativo connesso ad una forte dose di incapacità dell’amministrazione Raggi ha fatto regredire Roma allontanandola sempre più dalle altre capitali europee con cui l’odierno gap appare incolmabile. In questo contesto il prezzo più alto viene pagato dai quei territori periferici, più fragili in termini socio-economici, che più di altri avrebbero urgenza di rigenerazione urbana e diritto ad una amministrazione efficace. Per questo TerritorioRoma aderisce all’assemblea indetta dal Coordinamento delle Periferie e da AIC Recupero il prossimo 5 Novembre presso l’Hotel Sheraton Parco dei Mediciper denunciare la responsabilità della Giunta Raggi di aver messo fine alla stagione delle opere a scomputo che negli anni ha permesso di realizzare interventi per oltre114 milioni di Euro e per pretendere che 42 milioni di oneri concessori oggi depositati nei c/c dei consorzi siano rapidamente spesi per realizzare infrastrutture e servizi nella periferia.

Luigi Tamborrino – TerritorioRoma