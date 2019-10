La terra continua a tremare: scossa di terremoto di magnitudo 4.4

Ha causato tanta paura, ma nessun danno la scossa di terremoto, verificatasi alle 6,31 di stamane in mare nell’alto Tirreno cosentino con una magnitudo di 4.4.

L’evento sismico è stato avvertito a Cosenza e provincia e in alcuni centri della costa catanzarese. La Protezione Civile regionale e i Vigili del Fuoco hanno registrato qualche chiamata, ma al momento non si segnalano danni come confermato con un comunicato stampa anche dalla Protezione Civile nazionale.

Anche a Scalea, il Comune del Tirreno cosentino più prossimo all’epicentro del sisma, secondo quanto si apprende dai Carabinieri, la situazione è tranquilla. Nell’immediatezza della scossa qualcuno, svegliato dalla scossa tellurica, si è precipitato per precauzione in strada. La notizia è subito rimbalzata sui social.