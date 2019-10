La depressione che giovedì ha provocato una nuova ondata di maltempo su buona parte delle nostre regioni occidentali avrà alcuni strascichi nel corso del weekend. Il suo isolamento tra il Mediterraneo centrale e il Nord Africa sarà infatti causa della presenza di un fronte di instabilità che coinvolgerà Sardegna e Sicilia con rovesci e temporali localmente anche forti, specie nella giornata di sabato, mentre sul resto d’Italia interverrà un promontorio anticiclonico in estensione dall’Europa sudoccidentale che favorirà tempo più stabile e clima caldo per il periodo. Vediamo i dettagli.

METEO SABATO. Piogge e rovesci in Sardegna, specie sul versante tirrenico e sul Cagliaritano ed anche a carattere temporalesco nella prima parte del giorno, ma in attenuazione in serata pur con la persistenza di addensamenti irregolari. Instabile in Sicilia con piogge e temporali sulle aree centro-orientali, localmente forti sul versante ionico ma in attenuazione in serata. Fino al primo mattino qualche pioggia non esclusa sulla bassa Calabria. Per il resto tempo stabile e anticiclonico con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo foschie dense o nebbie nelle ore più fredde sul medio-basso Adriatico, sulle conche appenniniche e lungo il Po. Temperature in aumento al Nord, ovunque su valori gradevoli con massime fino a 21/24°C e punte di 25°C in Puglia.

METEO DOMENICA. Insiste una certa variabilità sulla Sicilia con qualche pioggia sul litorale meridionale e temporali tra Pelagie e Pantelleria. In Sardegna nuvolosità variabile con ampie schiarite sulle zone settentrionali e qualche pioggia ancora possibile sul Cagliaritano. Bel tempo prevalente sul resto d’Italia, pur con foschie o nebbie fino al primo mattino su Val Padana, conche appenniniche e basso Adriatico. Tendenza ad aumento della nuvolosità in Liguria e in serata anche sulle Alpi. Clima gradevole con massime fino a 24/25°C al Centro-Sud, fino a 26°C in Puglia.

in collaborazione con 3bmeteo