Sciopero Roma, Ama: adesione al 38%, assicurati servizi minimi

Nel primo turno ordinario di lavoro (mattino) odierno, risulta un’adesione allo sciopero del 38% dei dipendenti. Lo comunica in una nota Ama. In conseguenza dello sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, squadre Ama sono comunque in campo – prosegue il testo – per assicurare i servizi minimi e le prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, comunita’ recupero tossicodipendenti, pulizia – compreso lo svuotamento dei cestini – di alcune aree di interesse turistico-artistico e museale del Centro Storico.