Cinque alla Festa del cinema 2019: Deux di Filippo Meneghetti – un amore segreto tra due donne anziane

Il film d’esordio di Filippo Meneghetti, prodotto da Francia, Lussemburgo, Belgio, è una bellissima storia d’amore lesbico che racconta come due donne di mezza età abbiano trovato il loro equilibrio vivendo insieme in modo molto riservato.

Nina e Madeleine si amano da 20 anni, Nina è stata una guida turistica ed ha un carattere ribelle ed indipendente mentre Madeleine ha portato avanti il suo matrimonio fino a che il marito non è morto ed ha due figli che non sanno niente della storia che la madre ha con Nina. Si sono conosciute a Roma 20 anni prima e da allora non si sono più lasciate. Nina è venuta ad abitare sul pianerottolo di Madeleine e quando il marito è morto si è trasferita a casa dell’amica salvo poi tornare a casa sua ogni volta che fosse necessario.

Oramai Nina pensa che debbano finalmente ufficializzare il loro rapporto e propone di vendere le due case e trasferirsi a Roma ma Madeleine non riesce a trovare il coraggio di parlare con i suoi figli e venire allo scoperto.

Per il compleanno organizzato dai figli tenta di parlare ma soprattutto la violenza verbale del figlio la frena. La figlia sembra quella più pratica ma anche con lei Madeleine non ha la forza di aprirsi, non riesce a dire ai suoi figli che la sua è una vita di inganno e che lei è profondamente diversa da come la immaginano. La situazione sembra precipitare quando l’amica scopre che non ha formato il mandato di vendita per la casa ma la vita decide altrimenti e tutto cambia. Una malattia improvvisa fa scoprire alla figlia il segreto della madre e piano piano le fa capire la vera natura della sua relazione con la vicina. Questo è inaccettabile per i due fratelli ma la forza che tiene attaccate le due donne è più grande di qualsiasi logica o considerazione ed è l’unico modo per Madeleine di sopravvivere. Le due donne che ballano abbracciate con la cinepresa che si sofferma sui loro piedi è l’immagine più significativa di un’unione fortissima che nulla può separare e le azioni fatte da Nina per riavere l’amica sono dettate dalla coscienza che la loro vita non può essere distrutta solo perché le convenzioni sociali non vogliono riconoscere che è possibile un legame di questo tipo alla loro età. Un legame andato avanti per 20 anni senza poterlo palesare ma che ora reclama che la sua esistenza sia riconosciuta. Una delle due combatte con tutte le sue forze e l’altra sembra subire la sua vita distrutta ed una badante disonesta come se per lei sia tutto finito. Non ha avuto coraggio quando poteva ed ora si lascia andare ma l’amica non glielo permette. E’ sempre stata lei la più forte delle due ed ora va a riprendersela perché è solo lei che può darle la forza di vivere.

E’ la storia di un grande amore indescrivibile, toccante, passionale che costringe le due protagoniste a far diventare la segretezza una battaglia di tutti i giorni che porta ad un dolore indescrivibile. Il pianerottolo tra le due case è il punto di unione tra le due vite e quando Nina è costretta a tornare a casa sua il vuoto le piomba addosso. La stessa casa è vuota perché la casa ‘coniugale’ era quella dell’amica e la sua vita si interrompe fino a che l’amore la fa reagire.

Un film toccante, recitato benissimo, che mette l’accento ancora una volta sul diritto che abbiamo di vivere la nostra vita e di non essere giudicati per un comportamento che, anche se sostenuto da sentimenti fortissimi, è al di fuori delle convenzioni.

Film notevole con un sapiente uso della macchina da presa sulle espressioni delle due donne. Lascia la sensazione di aver partecipato ad una storia molto privata ma che potrebbe essere vissuta da tante donne intorno a noi.

Anna Maria Felici

Regista

Filippo Meneghetti

Protagonisti

Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Jérôme Varanfrain, Daniel Trubert, Hervé Sogne, Tara Klassen, Eugénie Anselin, Véronique Fauconnet