I Renziani anche alla Pisana con acquisti dal Pd e dalla destra

Ebbene sì, i renziani sbarcano anche alla Pisana che vive un certo fermento in vista di quella mozione di sfiducia a Zingaretti proposta dalla Lega che ha spaccato i Cinque stelle. Con i cinque (scusate il bisticcio) consiglieri del grande oppositore agli accordi con il governatore, Davide Barillari e la capogruppo Roberta Lombardi che invece quell’accordo lo vorrebbe con gli altri cinque e non solo da oggi. Con l’uomo di Rignano è già passata la consigliera del Pd Marietta Tidei, già deputata nella passata legislatura, figlia di Pietro Tidei sindaco di Santa Marinella e in tempi, ormai remoti, di Civitavecchia.

Ma una non basta a fare gruppo consiliare con tutte le prerogative che ciò comporta, ufficio stampa, addetti ecc e nella sostanza soldi per l’esercizio della democrazia, come si suol dire.

E allora i sussurri che si susseguono fra i corridoi del remoto edificio consiliare parlano di altri due pellegrini che dovrebbero confluire in Italia Viva. Il primo Cavallari, con un glorioso passato nella destra e nella Lega da cui è stato espulso, per approdare al gruppo misto dal quale con il suo voto (e inizialmente anche quello del Forzista Cangemi) ha garantito a Nicola la maggioranza in Consiglio.

Tuttavia non finiscono qui le illuminazioni sulla via di Damasco dalla carreggiata destra, si parla anche di Laura Cartaginese da Tivoli eletta con Forza Italia (in ottimi rapporti di prossimità territoriale con il capo gruppo Pd Marco Vincenzi) che già in passato ha garantito la maggioranza con il suo voto. Del gruppo non dovrebbe fare parte Valentina Grippo, più vicina alle posizioni di Carlo Calenda che a quelle di Matteo Renzi.

Certo è che con il gruppo di Italia Viva la maggioranza verrebbe garantita senza tanti patemi d’animo (magari con qualche mercanteggiamento in più fra i tanti consueti alla Pisana) anche se il nodo politico di fondo rimane quello del rapporto Pd-grillini.

Vero è che oggi su La Repubblica, Roberta Lombardi mette le mani avanti affermando che l’esito delle elezioni umbre non inciderà sulla tenuta di questo governo.

Ma le gatte da pelare Roberta ce le ha a casa perché il Barillari, con la scusa del grillismo delle origini duro e puro, si aggrega a quel dissenso strisciante (non tanto) che serpeggia a livello nazionale fra insoddisfatti per le perdute poltrone e chi si accoda al finto guevarismo del Di Battista per ora silente.

A tagliare la testa al toro potrebbe essere l’ingresso pentastellato in giunta, più qualche altra succulenta polpetta nelle società regionalizzate. D’altra parte con la dipartita di Manzella e della Bonaccorsi, oggi sottosegretari nel Governo Conte, gli spazi in giunta ci sono e già qualcuno mormora che vanno riempiti per non oberare il Governatore affaccendato nelle cose nazionali.

E allora? Allora si temporeggia anche perché qualcuno nel Pd non è del tutto convinto sulla durata di questo Governo stretto tra il protagonismo di Renzi e le ambizioni del destrorso Di Maio. Per carità, tutti uniti alla meta, almeno sino all’elezione del Presidente della Repubblica, ma tocca anche vedere come andranno le elezioni del prossimo anno in Emilia, Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Campania e Veneto.

Ove Di Maio non rendesse organica la collaborazione dei 5stelle con il Pd (come auspicato da Zingaretti) ben prima delle regionali, risulterebbe improbabile che il governatore regali delle poltrone agli alleati, allora sì, infidi.

Una cosa è certa, nessuno vuole le elezioni anticipate nel Lazio, nemmeno l’opposizione con Forza Italia ormai spappolata e la Meloni che non si arrende alla egemonia di Salvini soprattutto nella nostra regione.

Dove peraltro si giocherà la partita di Roma su cui il capo della Lega punta una carta strategica e il Pd comincia muovere le sue pedine.

Mentre appare improbabile che nonostante gli apprezzamenti di Di Maio nei suoi confronti, Virginia possa ripresentare la sua candidatura a Sindaco. Pena la scomparsa dei 5stelle da Roma e non lo diciamo noi, basta seguire i social del Movimento.

Giuliano Longo