Si chiude la Festa del Cinema di Roma con numeri di partecipazionee presenze internazionali in crescita

Conferenza stampa finale della 14° della Festa del cinema di Roma edizione con il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della Fondazione cinema.

I numeri parlano chiaro: +10% di biglietti venduti, + 18% incassi in biglietteria, +13% di giornalisti accreditati, +9% di incassi dagli accrediti e +7% di ingressi tra pubblico e accreditati.

“Sono entusiasta di tutto – ha spiegato Monda – ma se devo dire cio’ che mi ha reso piu’ felice, confesso che si tratta dei due premi alla carriera: quello a Bill Murray sabato 19 ottobre e quello di oggi a Viola Davis. Due nomi inaspettati che hanno ricevuto pochi premi del genere. Soprattutto Bill Murray”.

Sull’attore americano ha poi raccontato un aneddoto:

era scomparso fino a due giorni prima di ricevere il premio e non si riusciva a raggiungere telefonicamente. Il motivo e’ che era in viaggio da Parigi su uno ‘sleeping bus’, una sorta di grosso caravan, con altri amici come la moglie di Wes Anderson e Roman Coppola. Per Monda aver avuto Murray di cui e’ un estimatore assoluto come ospite negli incontri ravvicinati e’ una sorta di medaglia da appuntarsi alla giacca.

Eppure forse proprio l’incontro del pubblico con l’attore-feticcio di Wes Anderson è una delle poche note negative di questa Festa. Durante l’incontro-premiazione, infatti, l’attore non ha permesso che l’interprete sul palco traducesse, lasciando interdetti (e infastiditi) moltissimi spettatori paganti che non capivano l’inglese.

La conclusione ufficiale della Festa che, come sempre, prevede solo un giudizio degli spettatori e non un premio assegnato da una giuria, è praticamente avvenuta alla sala Sinopoli con la proiezione del film Di Cristina Comencini “Tornare” che affronta in termini psicanalitici la storia di un stupro. Mentre il premio BNL del pubblico ha privilegiato “Santa subito” il diario di un femminicidio e martirio degli anni 80 con la regia di Alessandro Piva.

La festa è costata 3.5 milioni di euro budget, che visti gli ottimi risultati di questa edizione può venir incrementato per il prossimo superando alcuni inconvenienti organizzativi e indirizzando la kermesse sempre verso una dimensione internazionale, come ha testimoniato la presenza a Roma di numerose delegazioni e stars provenienti dall’estero.

Giuliano Longo