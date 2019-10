Agguato la notte scorsa nel quartiere Casal Bruciato di Roma, dove un uomo è stato ferito con tre colpi di pistola da alcuni aggressori poi fuggiti. La vittima è M.M., di 48 anni, romano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, inseguito per le scale di un palazzo, in condizioni gravissime e’ stato ricoverato all’ospedale Pertini.

Sono 12 i bossoli ritrovati dai poliziotti della Scientifica nell’androne e nei pressi dell’ingresso del palazzo in zona Casal Bruciato, dove ieri sera si è consumato un agguato ai danni di un pregiudicato.

L’uomo, vivo per miracolo, è ricoverato all’ospedale Sandro Pertini e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono state affidate ai poliziotti della Squadra Mobile. Secondo quanto si apprende, tutte le piste restano aperte, ma le prime verifiche riguarderebbero gli ambienti criminali di zona.