Cinque alla festa del cinema 2019: ”The Irishman” il Kolossal di Scorsese fra cupole mafiose e sindacato

Che dire, Martin Scorsese è sempre Martin Scorsese con i suoi affreschi di vita americana e poi con un cast di attori fra i quali ROBERT DE NIRO, AL PACINO e JOE PESCI e molti altri.

“The Irishman”, presentato per la prima volta la festa del cinema di Roma con il regista, non potrà che essere un successo di pubblico che, in ogni caso per oltre 200 minuti, potrete godervi nelle sale dal 4 e su Netflix dal 27 novembre.

Scorsese questa volta presenta il suo affresco sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, con il veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank (De Niro) che nonostante le sue origini irlandesi (the Irishman) diviene uomo di fiducia e killer collaudato della mafia Italiana.

Fino a quando si lega al capo del potentissimo sindacato dei camionisti, il leggendario Jimmy Hoffa, scomparso in circostanze misteriose dopo la sua detenzione in carcere.

Il film copre diversi decenni e racconta uno dei maggiori misteri irrisolti della storia americana, proponendo un viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato, tra i suoi meccanismi interni, le rivalità e i legami con la politica.

Al Pacino è Jimmy Hoffa, il controverso presidente dell’International Brotherhood of Teamsters (Fratellanza internazionale degli autotrasportatori) che ha consolidato il proprio potere tra gli anni ‘40 e ‘50 diventando il celebre leader del sindacato più potente del paese. Negli anni ‘60 Hoffa, coinvolto in attività criminali, era stato condannato per corruzione, frode e per aver manipolato una giuria. Dopo cinque anni esce dal carcere deciso a tornare agli antichi splendori.

Ma il suo ricatto agli esponenti della malavita di non mettere più a loro disposizione gli immensi fondi del sindacato per le speculazioni della mafia, ne segna la condanna a morte, condivisa anche dal boss suo amico Russell Bufalino (interpretato da Joe Pesci) e secondo la ricostruzione del film, sarà proprio Frank ad eseguire la condanna dell’amico che aveva contribuito a porlo ai vertici del sindacato.

Lo screenplay è tratto dal libro “L’irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa” di Charles Brandt, e la produzione del film è iniziata il 18 settembre 2017 a Manhattan, sull’Isola di Randalls. Una volta completata la scena, la troupe si è spostata più a nord per girare l’inizio di un viaggio che funge da filo conduttore di tutto il film. Un itinerario in auto dalla Pennsylvania fino al Michigan intrapreso da Frank e Russell in compagnia delle mogli Irene (Stephanie Kurtzuba) e Carrie (Kathrine Narducci) per le nozze della figlia di Bill Bufalino a Detroit, ma che in effetti copre la decisione della “cupola” di affidare a Frank l’esecuzione di Hoffa.

Un capolavoro? Senz’altro un’opera mastodontica anche per il budget, perché è costato la bellezza di 160 milioni di euro, tant’è vero che in conferenza stampa Scorsese ha ha ammesso che nessuno a Hollywood voleva sostenere il film. Mancavano i soldi. “Senza Netflix non avrei mai potuto realizzarlo”, spiega, “la piattaforma ha coperto interamente il budget, mi ha dato piena libertà creativa e persino sei mesi aggiuntivi per la post produzione”.

Ripetiamo, un capolavoro? Nella logica holliwoodiana si, soprattutto quando si tratta di un MAESTRO come Scorsese, ma vorremmo fare alcune osservazioni fuori dal coro.

Intanto la durata 3.30 ore che mette a dura prova la presenza in sala degli spettatori, ma più facile quella dinanzi allo schermo televisivo, anche se Walter Veltroni presentando la retrospettiva de “il Cacciatore” e “Apocalipse now”, ha affermato che per lui il minimo per un film di valore è di tre ore, beato lui.

Poi il tema ricucinato in centinaia di pellicole prima e dopo “il Padrino”, che emotivamente non raggiunge, ad esempio, i livelli di un lavoro, se volete più semplice ma di grande efficacia, come il “Traditore” di Bellocchio.

Certo, Scorsese ci propone un affresco storico di quella mafia che dal dopo guerra ha segnato (e forse segna ancora anche se con impatto ridotto) la storia degli Usa sin dall’epoca del Proibizionismo degli anni 30. Scorsese lo fa con una ricostruzione accurata di fatti e date utilizzando grandi attori Italo Americani che sul tema si sono già cimentati,e ci propone una minuziosa ricostruzione storica, quasi giornalistica che rappresenta ma non coinvolge.

Anche se la parte forse più suggestiva del film è quando i tre personaggi, De Niro, Pacino e Pesci riacquistano i tratti della loro effettiva vecchiaia al di fuori del trucco e dei precedenti effetti scenici mostrando tutta la loro indubbia, quanto realistica, perizia artistica.

Permetteteci di dire che i personaggi principali in qualche modo finiscono per essere simpatici con un De Niro/ che alla fine dei suoi anni, con coerenza (tutta mafiosa) non manifesta il ben che minimo pentimento per i suoi crimini, pur sempre vincolato al sacro silenzio dell’omertà, mentre tutti i personaggi della cupola mafiosa muoiono malamente in carcere.

Per il resto realizzazione, recitazione e fotografia ineccepibili che anche grazie agli investimenti promozionali dei finanziatori ne faranno il film dell’anno.

Giuliano Longo