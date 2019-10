Omicidio Colli Albani, l’autopsia conferma: colpo letale alla testa

Un unico colpo di pistola, letale, alla testa. La conferma sulle cause della morte di Luca Sacchi arriva dai primissimi risultati dell’autopsia eseguita questa mattina al Policlinico Umberto I sul corpo del 24enne ucciso mercoledi’ scorso a Roma da Valerio Del Grosso, in carcere per omicidio con il suo amico Paolo Pirino. I risultati ufficiali si conosceranno nei prossimi giorni.