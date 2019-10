A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano appena 18enne, con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il giovane era sottoposto agli arresti domiciliari, presso l’abitazione del compagno della sorella, un 42enne romano. A seguito di una lite scaturita per futili motivi, il 18enne ha cercato di accoltellarlo dopo aver impugnato un coltello da cucina. La vittima è riuscita a salvarsi grazie alla pronta reazione della compagna, nonché sorella del 18enne.

Su segnalazione della Centrale Operativa del Gruppo di Roma, i militari hanno raggiunto l’abitazione situata in via Vergani, dove il giovane ai domiciliari, alla vista dei Carabinieri e in preda ad un raptus, ha colpito violentemente con un pugno una finestra dell’abitazione, ferendosi alla mano e all’avambraccio destro; al termine di una breve colluttazione è stato poi bloccato e arrestato.

Accompagnato immediatamente dal 118 presso l’Ospedale Sant’Eugenio una volta medicato è stato arrestato e condotto presso il carcere di Regina Coeli. Il coltello è stato recuperato e sequestrato.