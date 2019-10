Calcio, Roma: i convocati di Fonseca per Udine, torna Under dopo l’infortunio

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha convocato 20 giocatori per la sfida di domani in casa dell’Udinese. Torna a disposizione Under. Questo l’elenco. Pau Lopez; Fuzato; Mirante; Smalling; Kolarov; Cetin; Santon; Fazio; Mancini; Florenzi; Spinazzola; Calafiori; Perotti; Veretout; Zaniolo; Pastore; Dzeko; Under; Antonucci; Kluivert.