Caso Cucchi, difesa Tedesco: durante pestaggio lo ha protetto e soccorso

Il carabiniere Francesco Tedesco ha liberato Stefano Cucchi “dalla morsa” dei due militari dell’Arma che nella caserma Casilina lo stavano pestando. Lo ha fatto “prima richiamando verbalmente il collega Alessio Di Bernardo e poi stoppando materialmente Raffaele D’Alessandro”.

Lo ha riferito alla corte l’avvocato Eugenio Pini, rievocando le varie fasi del pestaggio subito dal ragazzo di 31 anni la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009, quando venne arrestato per detenzione di stupefacenti. “Dopo averlo difeso – ha sottolineato il penalista – Tedesco ha soccorso e protetto il ragazzo, salvo poi, una volta lasciata la caserma, avvertire il comandante Mandolini di quanto accaduto poco prima. Del resto, e’ stato lo stesso Stefano Cucchi a lasciare, per strada, una serie di dichiarazioni favorevoli a Tedesco riferendo che durante il pestaggio in caserma il carabiniere ha urlato (all’indirizzo degli altri due, ndr) e lo ha salvato”.