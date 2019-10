Omicidio Luca Sacchi, tabulati al vaglio dei carabinieri. Anastasia non convocata

Sono al lavoro sui tabulati telefonici i carabinieri del Nucleo Investigativo che indagano sull’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra mercoledi’ e giovedi’ scorso davanti al John Cabot, pub in zona Appio, nella Capitale. Chi indaga sta cercando di ricostruire in maniera minuziosa chi tra le persone presenti al momento dell’aggressione a Luca e alla sua fidanzata Anastasia Kylemnyk abbia tenuto i contatti con i pusher di San Basilio. Al vaglio il giro di droga che ruota attorno al delitto di cui sono accusati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Importante per chi indaga e’ la ricostruzione delle comunicazioni avvenute non solo nelle ore precedenti all’omicidio, ma anche nelle settimane precedenti per capire se esistesse un rapporto tra i due fidanzati e gli spacciatori.

Secondo quanto si apprende, l’attenzione degli inquirenti sarebbe su un amico della vittima. Potrebbe essere lui, infatti, il punto di contatto tra pusher e Luca. Intanto il procuratore facente funzioni Michele Prestipino e il pm Nadia Plastina, che attendono la relazione finale dell’autopsia e l’acquisizione delle cartelle cliniche, risentiranno i testimoni presenti la notte dell’omicidio davanti al pub. Al momento, invece, non risulta essere stata ancora convocata dagli inquirenti Anastasia. Le indagini dovranno chiarire inoltre un’altro aspetto poco chiaro della vicenda: quanto denaro c’era all’interno dello zaino di Anastasia? Sara’ lei, forse, a rispondere a questa domanda nel giorno della sua audizione davanti ai pm.