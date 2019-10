Roma avra’ una via dedicata a Elio Toaff.

Giovedi’ 31 ottobre, alle ore 9, il sindaco Virginia Raggi, la presidente della Comunita’ Ebraica di Roma Ruth Dureghello e il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni scopriranno la targa toponomastica in memoria di Elio Toaff, Rabbino Capo di Roma dal 1951 al 2001. Il tratto stradale che prendera’ il suo nome e’ su via del Tempio, nella parte compresa tra via Catalana e via del Portico di Ottavia.

“Siamo orgogliosi e felici di dedicare a Elio Toaff questa via di Roma nel cuore dell’antico quartiere ebraico. Toaff e’ stato un grande uomo che ha contribuito a rendere migliore la nostra citta’ e il nostro Paese. La strada che gli dedichiamo e’ un segno, una testimonianza della nostra gratitudine e ammirazione”, dice Raggi.