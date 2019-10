Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

GIOVEDI’ 31: NORD – cielo molto nuvoloso o coperto ovunque con debolissime piogge sulle aree alpine centroccidentali ed appenniniche, in riduzione pomeridiana con schiarite sempre piu’ ampie sul triveneto. CENTRO E SARDEGNA – annuvolamenti compatti con deboli precipitazioni associate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima sulle regioni adriatiche e dal pomeriggio su Abruzzo, Lazio ma soprattutto Sardegna, dove risulteranno piu’ diffuse. SUD E SICILIA – nuvolosita’ irregolare a tratti intensa sulle regioni peninsulari con fenomeni sparsi, anche temporaleschi, in attenuazione pomeridiana sul settore orientale; innocui addensamenti sull’isola. TEMPERATURE: minime in diminuzione al nord e su Toscana, Marche e Sicilia, in aumento su Lazio e Campania, generalmente stazionarie sulle altre regioni; massime in flessione su nord-ovest, centro, Molise e Campania, in rialzo sulla Sicilia, senza variazioni sui restanti nord, sud e sul Lazio. VENTI: deboli nordorientali sul nord-est con locali rinforzi sulle aree costiere; deboli dai quadranti settentrionali sul resto del Paese con rinforzi sulla Liguria.

MARI: da poco mossi a mossi con moto ondoso in aumento dal pomeriggio.

VENERDI’ 1: addensamenti compatti su nord-ovest ed al centro-sud con deboli piogge sulle regioni tirreniche, rovesci e temporali sulla Sicilia; cielo sereno altrove con velature in arrivo pomeridiano.

SABATO 2: molte nubi sulle regioni nordoccidentali e su quelle centroccidentali tirreniche con deboli fenomeni localmente a carattere di rovescio o temporale, in intensificazione pomeridiana su Liguria ed alta Toscana, ed estensione serale all’Emilia-Romagna.

DOMENICA 3 E LUNEDI’ 4: maltempo diffuso con fenomeni piu’ diffusi ed intensi al nord e sulle regioni tirreniche peninsulari; velature compatte sul resto del Paese. Nella giornata di lunedi’ ancora molte nubi e piogge su nord e regioni tirreniche in attenuazione pomeridiana; schiarite sempre piu’ ampie altrove.

A Roma domani nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.