Vincenzi: «Sono Capogruppo del Partito Democratico e non sono interessato ad altri incarichi»

In relazione all’articolo pubblicato da Il Tempo questa mattina, su facebook il capogruppo del Pd alla Pisana Vincenzi scrive: “Ribadisco, sono Capogruppo del Partito Democratico e non sono interessato ad altri incarichi, compresi quelli di giunta, meno che mai a sostituire l’assessore Mauro Alessandri, al quale mi lega un rapporto di grande stima e salda amicizia. P.s: da ieri sono ricoverato in ospedale in conseguenza di un incidente automobilistico in cui ho riportato un trauma, che, seppur non grave, è comunque impegnativo. Chiedo pertanto per le prossime settimane di non essere coinvolto in notizie infondate”.